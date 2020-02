Dat sot de René Penning vun der Kulturfabrik en Dënschdeg am RTL-Interview, als Reaktioun op eng Nouvelle vum Essentiel den Dënschdeg de Moien.

Deen hat gemellt, datt d'KuFa 8 grouss Projete gestrach huet. Dat géif awer esou net stëmmen. Et wiere wuel 8 Projeten ausgeschafft ginn, allerdéngs just 3 dovun der Ekipp vun Esch2022 proposéiert ginn. Déi sinn deemools och an d'Bitbook erakomm an d'Käschte vun deene Projete waren och bekannt.

2 grouss Projeten huet d'Kulturfabrik elo tatsächlech zréckgezunn, nodeems se vun Esch2022 an d'Kategorie 2 gesat goufen, wat souvill heescht, datt se interessant sinn an zréckbehale gouf, mä et eng ganz Partie Recommandatioune ginn. Doropshin huet d'Kulturfabrik sech Ufank vum Joer d'Fro gestallt, ob een d'Projeten an där Envergure an an där Zäit, déi nach bleift, realiséiere kann.



"Mir sinn einfach an der Ekipp zur Conclusioun komm, datt dat doten en enorme Risiko ass, dee mer do aginn, datt mer eis Ekippen a Gefor sëtzen, eis Struktur a Gefor sëtzen, eise Budget a Gefor sëtzen, wa mir eppes maachen, wou den Zäitraum einfach net méi stëmmt."

René Penning reagéiert

De Moment géif awer nach un anere Projeten, ënnert anerem mat Partner, geschafft ginn. Et géif nach e ganze Koup lafen an et wier sécher, datt ee bei Esch2022 dobäi wier. Wat d'Aussoe vum DP-Politiker an Escher Kulturschäffe Pim Knaff ugeet, datt verschidde Projeten vun der Kulturfabrik ze deier gewiescht wieren, betount de René Penning, datt et kloer wier, datt d'Projeten ambitiéis gewiescht wieren, mä et am Fong net ëm d'Suen, mä ëm den Zäitplang gaangen ass, deen e Problem duergestallt huet.

