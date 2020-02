E bëssen eng aner Lotterie gëtt den Ament a Frankräich organiséiert: Den Jackpot, en original Picasso.

Gewanne kann een d'Ueleg-Toile "Nature Morte" vum berüümte spuenesche Moler Pablo Picasso,vun engem Wäert vun net manner wéi enger Millioun Euro. Investéiere muss ee wéi gesot just an e Billjee vun 100 Euro an där ginn et der 200.000.

Den Erléis geet un déi international Organisatioun "Care", déi sech mat de Suen dofir asetzt, dass 200.000 Mënschen an Afrika en Accès op proppert Waasser kréien.

Et ass schonn déi zweet Editioun vun der karitativer Lotterie. D'Iddi fir dës Aktioun hat d'Peri Cochin, Animatrice a Productrice op der franséischer Tëlee. D'Bild huet den David Nahmad gestëft, deen als gréisste Picasso-Collectionneur op der Welt gëllt.

Jidderee ka matmaachen, d'Lotterie ass nämlech op internationalem Niveau. Den Tirage ass den 30. Mäerz zu Paräis.