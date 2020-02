No hirem erfollegräichen éischten Album kënnt déi däitsch Sängerin aus Ravensburg mat hirer "Mehr davon" Tour bei eis op Besuch.

Schonn am Februar huet déi jonk Kënschtlerin Lidder aus hirem neien Album "Glück" virun dausende Spectateure gespillt. Am Hierscht kënne sech musekbegeeschtert Leit e Bild vun hir zu Lëtzebuerg maachen. Nieft dem Grand-Duché wäert d'Lotte ënnert anerem och zu Düsseldorf, Berlin an Hamburg optrieden.

De Concert selwer ass de 14. November 2020 am Atelier. D'Tickete ginn e Mëttwoch, de 19. Februar um 11 Auer moies an d'Vente a kënnen op eventim.de bestallt ginn.

Wie kënnt dëst Joer soss nach op Lëtzebuerg?

Weider Concerten, déi kierzlech annoncéiert goufen, sinn d'Rock Band Fu Manchu (1. Oktober an der Kulturfabrik), de Pianist Joep Beving (6. Oktober an der Neimënster), d'amerikanesch Rock Band 3 Doors Down (15. Juni am Atelier), den DSDS-Gewënner Pietro Lombardi (5. Juni am Atelier), den US-Sänger a Songwriter Conan Gray (6. Mee an der Rockhal), Volbeat (9. Juli an der Rockhal) an de Rapper Sean Paul (7. Abrëll an der Rockhal).