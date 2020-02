Ganz iwwerraschend ass de brittesche Museker Andrew Weatherall a Méindeg an engem Spidol gestuerwen. Hie gouf just 56 Joer al.

Wéi säi Management en Dënschdeg matgedeelt huet, ass den Andrew Weatherall e Méindeg de Moie wéinst enger Longenembolie an e Spidol zu London ageliwwert ginn. Hie wier ambulant behandelt ginn, ma onglécklecherweis hätt de Blutt-Gerënnsel säin Häerz erreecht. "Säin Dout war séier a friddlech", heescht et am Statement.

De Waetherall ass Enn den 80er Joren als DJ bekannt ginn. Deemools huet hien zesumme mat sengem Kolleeg Paul Oakenfold am Londoner Club "Shoom" opgeluecht an de Museksstil "Acid House" méi bekannt gemaach. Ufank den 90er koum dee vum him produzéierten Album "Screamadelica" vun der Band "Primal Scream" eraus, deen international e grousse Succès hat an och säi Remix vum Lidd "Soon" vun der Band "My Bloody Valentine" gouf weltwäit gefeiert.

De Weatherall selwer huet awer och a Bands wéi "Sabres of Paradise" an "Two Lone Swordsmen" matgewierkt. Ënnert sengem Label "Rotters Golf Club" huet hien och Solo-Alben erausbruecht: Den Ufank huet 2009 "A Pox on the Pioneers" gemaach, dee leschten, "Qualia", koum 2017 eraus.

Am Laf vu senger Karriär huet de brittesche Produzent, Dj a Museker mat Kënschtler wéi Björk, New Order, Stereo MCs an de Chemical Brothers zesummegeschafft.

Schreiwes vum Management

We are deeply sorry to announce that Andrew Weatherall, the noted DJ and musician passed away in the early hours of this morning, Monday 17th February 2020, at Whipps Cross Hospital, London. The cause of death was a pulmonary embolism. He was being treated in hospital but unfortunately the blood clot reached his heart. His death was swift and peaceful. His family and friends are profoundly saddened by his death and are taking time to gather their thoughts.