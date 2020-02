Déi brittesch Rapper Dave a Stormzy, de schottesche Sänger Lewis Capaldi sou wéi den US-Popstar Billie Eilish gehéieren zu de Gewënner vun de Brit Awards.

Den 21 Joer ale Rapper Dave krut bei der Gala en Dënschdeg den Owend zu London fir säi Wierk "Psychodrama" d'Auszeechnung fir de beschten Album. Stormzy gouf als beschte männleche Solo-Kënschtler geéiert. De Lewis Capaldi gouf als Newcomer vum Joer a fir d'Lidd vum Joer ausgezeechent. D'Billie Eilish huet de Präis als bescht weiblech Solo-Kënschtlerin international gewonnen.

Fir säin Optrëtt mam Lidd "Black" gouf et Standing Ovations fir de Rapper Dave. Hien huet den Text vum Lidd bei sengem Optrëtt ëm e puer Verse verlängert an huet ënnert anerem de brittesche Regierungschef Boris Johnson als Rassist bezeechent. Weider huet hien d'Press kritiséiert, dat am Zesummenhank, wéi si mam Prënz Harry a senger Fra Meghan ëmgaange sinn.

D'Billi Eilish huet dann och eng éischte Kéier hiert Lidd fir den nächsten James-Bond-Film gesongen. D'Lidd heescht, genau wéi de Film, "No Time To Die".

D'Brit Awards ginn et zanter 1977. Dëst Joer gouf et allerdéngs vill Kritik, well immens vill Männer nominéiert goufen.