De Roland Schauls ass wuel ee vun de bekanntste Lëtzebuerger Moler.

Zanter 1974 lieft hien zu Stuttgart, ma seng Wuerzelen sinn nach ëmmer hei an dowéinst ass dann och elo eent vu senge gréisste Wierker rëm zu Lëtzebuerg a bleift och hei.

Zanter e puer Wochen ass am Musée National d'Histoire et d'Art e Schantjen. Ma net fir Renovatiounsaarbechten. Et ass fir d'Installatioun vum Wierk "The Portrait Society" vum Roland Schauls. En iwwerdimensionaalt Wierk, dat Portraite vu 504 Personnagen aus der Konschtgeschicht weist.

Tëscht 1995 an 98 huet de Schauls d'Selbstportrait-Galerie vun den Uffizien zu Florenz studéiert a 504 Portraite vu Moler kopéiert. Dorënner ganz bekannte Kënschtler wéi den Dürer, de Rembrandt oder de Rubens, ma 95% vun de Moler, déi een hei gesäit, si manner oder guer net bekannt. Et geet drëms, si all op een Niveau ze setzen an ze weisen, dass net nëmmen déi bekannte Moler d'Konschtgeschicht ausmaachen.

D'Bild ass scho vill gereest. Ënnert anerem war et schonn zu Madrid, Prag, Bréissel, Berlin a viru 16 Joer houng et an der Abtei Neimënster.

D'Iddi, fir d'Wierk elo rëm op Lëtzebuerg ze bréngen an him hei och seng definitiv Platz ze ginn, koum vum Kënschtler selwer. Och wann hien net méi hei wunnt, fillt hie sech nach immens mam Land verbonnen. Doriwwer eraus passt den MNHA vum Konzept och gutt bei säi Wierk.

"The Portrait Society" ass awer net nëmmen d'Wierk, et ass och eng Asbl. Mat engem Don un de Musée kann een e Parrainage vun engem Portrait iwwerhuelen an domat och Member vun der Asbl ginn. Si huet et sech zur Aufgab gemaach, d'Geschichte vun deene 504 Kënschtler opzeschaffen an och déi net esou bekannte Kënschtler virzestellen.

Vum 25. Februar u kann een dat ganzt Wierk am Musée National d'Histoire et d'Art bewonneren.