E Samschdeg 27. Juni 2020 ass déi 4. Editioun vum Siren's Call am Gronn. E Méindeg gouf de komplette Line-Up presentéiert.

Female Power heescht et mat "Georgia" a "Friedberg".

D'Georgia Rose Harriet, Museksproduzentin, Sängerin an Drummer huet elo am Januar hiren zweete Studioalbum erausbruecht.

Mat der éisträichescher Sing-Songwriterin Anna F. fënnt mat "Friedberg nach eng Fra de Wee op d'Bün. Si ass am Beräich Pop-Rock/Folk doheem, huet awer och kleng Usätz aus der elektronescher Musek mat agebonnen.

Virun engem gudde Mount gouf mat "Foals" den Headliner vun dëser Editioun annoncéiert. Déi brittesch Rockband kënnt elo scho fir déi véierte Kéier op Lëtzebuerg.

Mat dobäi sinn ënnert anerem awer och "Nothing But Thieves" (UK), "Hania Rani" (PL), "Viagra Boys" (SE), "Georgia" (UK), "Josin" (GER), "Friedberg" (GER), "The Howl & The Hum" (UK), "Joanna" (FR), "CHAiLD" (LU) a "Charlotte Bridge" (LUX).

Och um kulturellen Niveau hunn d'Organisateure sech eppes afale gelooss. Nieft engem Marché des créateurs Workshoppen, gëtt dëst Joer och d'Theaterstéck "Onsor" presentéiert an et gëtt d'"Immersive Sound Experience Light Installations" am Gaart.

PDF: De komplette Line-Up vum Siren's Call 2020