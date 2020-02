E Freideg, den 28. Februar ass zu Walfer déi 2. Oplag vun der Lëtzebuerger Philosophie-Olympiad, organiséiert vum Cercle de Philosophie a.s.b.l.

Freed um kriteschen Denke verbënnt all déi Jonk, déi matmaachen. Am Mëttelpunkt steet dëst Joer d'Thema "Utopie". Déi 2 Bescht wäerte bei der Internationaler Olympiad (IPO) am Mee zu Lissabon mat dobäi sinn. Op dës Manéier gëtt versicht, de Schüler d'Philosophie méi no ze bréngen an hinnen ze weisen, dass et kee verstëppst Schoulfach ass, mä méi dohannert stécht - nämlech iwwer aktuell Themen nozedenken a mat anere Mënschen doriwwer ze diskutéieren.