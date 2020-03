Am Alter vun 90 Joer ass de schwedesche Schauspiller gestuerwen. Dat huet seng Fra Catherine von Sydow dem Magasinn "Paris Match" matgedeelt.

Hie war ënner anerem duerch Filmer vum Ingmar Bergman international bekannt ginn. Am Film "Exorzist" huet hien d'Roll vum Paschtouer gespillt.

Ze gesi war en ënner anerem am "Minority Report", am James Bond "Sag niemals nie", am "Conan der Barbar", bei "Star Wars" oder nach an der Serie "Game of Thrones".