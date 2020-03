Déi lescht 3 Deeg vum Filmfestival wäerten net ofgehale ginn, d'Leit, déi Tickete kaf hunn, kënnen d'Suen erëmkréien.

De Communiqué

Se référant aux consignes de restrictions annoncées par le conseil de gouvernement aujourd’hui 12 mars 2020, les organisateurs du Luxembourg City Film Festival ont décidé d’arrêter la 10ème édition du Festival à partir de demain matin.



Les séances de cinéma et événements prévus pour le vendredi 13 mars, le samedi 14 mars et le dimanche 15 mars sont donc annulées.



Le remboursement de billets individuels pour les séances en question se fera sur demande.



Nous souhaitons également remercier le public, tous les festivaliers, les collaborateurs, les partenaires et les amis, pour leur participation à cette 10ème édition.



Nous serons disponibles par téléphone dans les jours qui viennent pour toutes informations complémentaires.



Nous vous remercions de votre compréhension.



Les organisateurs du Festival