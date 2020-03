De ganze Kultursecteur steet elo déi nächst Méint wéinst der sanitärer Kris virun enger grousser Erausfuerderung.

Dëst betrëfft all Kulturschafenden, all Artisten an all Kulturinstitutioun. D'Kulturevenementer ware mat déi éischt Manifestatiounen, déi ageschränkt an ofgesot goufen an e grousst Fragezeiche steet elo hei am Raum. Villes kéint eventuell verréckelt ginn, ma trotzdeem kënnt den Ament kee Geld eran.

Corona a Kultur / Rep. Claudia Kollwelter

Den Dënschdeg huet de Kulturministère reagéiert, d'finanziell Hëllefen ugepasst an d'Konditiounen vereinfacht, fir dem eenzelen Artist esou gutt wéi et geet ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Professioneller aus dem Kultursecteur hu schonn am Normalfall dacks eng fragil finanziell Lag a schaffen dacks vun engem Optrag op dee nächsten. Et ginn zwee Statuten, de Statut d'Artiste, deen haaptsächlech fir d'plastesch Kënschtler gëllt an den Intermittent du spectacle, wou Professioneller aus der Theater a Filmzeen drënner falen. D'Kulturministesch Sam Tanson:

"Bei den Artisten do ass et esou, datt pro Mount e Montant ausbezuelt gëtt, an dee war bis elo gedeckelt op d'Hallschent vum Mindestloun an deen hu mer elo op de Mindestloun eropgehuewen. An dat natierlech just wärend der Period vun der Kris. A bei den Intermittents du spectacle ass et esou, datt ee kann Deeg ufroen, normalerweis en complément vun deenen Deeg, déi een ebe schafft. Do hu mer proportionell zu där Zäit, déi den Etat de crise wäert daueren, kann een 20 weider Deeg ufroen."

D'Kulturministesch ass sech awer och bewosst, datt net all Kënschtler de Statut huet an et och eng rëtsch Artiste ginn, déi sech mat Niewenjobs iwwer Waasser halen. Niewenjobs, déi awer den Ament och ewech falen.

Et géifen awer och nach aner Mesurë vun anere Ministèrë ginn, wéi zum Beispill vum Mëttelstand fir Independanten an de Kulturministère gëtt och nach weider Subsiden:



"Mir ënnerstëtzen Projeten, déi elo kënne gemaach ginn, och an dësen Zäiten. D'Kënschtler si jo per se kreativ an dat hu mer jo direkt gesi mam Serge Tonnar senger Initiativ.", betount d'Sam Tanson weider.

Den Etat de Crise bedeit och eng grouss Onsécherheet bei de Kulturinstitutiounen, déi elo virun zouenen Dieren an eidele Säll stinn. Hir Programmatiounen, déi dacks schonn 1-2 Joer am Viraus geplangt sinn, sinn elo op d'Kopp geheit ginn.

D'Envergure vun deem Ganze wäert sech eréischt no der Kris bemierkbar maachen, ma eppes ass sécher: egal wei wäert de ganze Kultursecteur virun enger grousser Erausfuerderung stoen.

Um Site vum Kulturministère sollen an den nächsten Deeg eng Partie Froen, déi sech an dëser Situatioun stelle, beäntwert ginn.