D'Kultur- a Konschthaiser sinn zou. Ma op Konscht ze verzichten, dat ass och an Zäite vun der Corona-Kris net néideg.

Wiem doheem de Plafong op de Kapp fält, dee ka vun der Couche aus duerch de MoMA zu New York oder d'National Gallery of Art zu Neu Delhi spadséieren a sech an aller Rou, a ganz ouni Gedrécks déi verschiddensten Ausstellungen ukucken.

De „Google Arts & Culture“ Projet bitt virtuell Touren duerch iwwer 500 Muséeën, Galerien, Sammlungen a Konschtprojeten op der ganzer Welt un. Um Site www.artsandculture.google.com kann een, via Street View, per Mausklick op Entdeckungstour duerch d'Konschthale goen an zeg dausende Wierker vu renomméierte Kënschtler vu ganz Noem betruechten.

Wie sech fir abstrakt Konscht a Wierker aus dem Impressionismus, Expressionismus oder Surrealismus begeeschtert, deen ass am Solomon Guggenheim Musée zu New York gutt opgehuewen. Hei kritt een en Abléck a méi wéi 1.700 Wierker vu Kënschtler wéi dem Piet Mondrian, Franz Marc a Pablo Picasso.

Am Pergamon Musée zu Berlin kann ee sech an déi mystesch a geheimnisvoll Welt vun der Antik katapultéiere loossen. Nieft der Antiksammlung faszinéieren een hei och architektonesch Meeschterleeschtungen aus Südwestasien an herrlech Wierker aus der Islamescher Konscht.

Donieft huet een och d'Méiglechkeet an dee speziellen Universum vun der mexikanescher Molerin Frida Kahlo anzedauchen. Déi virtuell Ausstellung Faces of Frida gouf, a Kollaboratioun mat 33 internationale Muséeën, op d'Been gestallt a weist mat iwwer 800 Molereien, Fotografien an Objeten, déi weltgréisste Kollektioun vu Frida-Kahlo-Artefakten.

Kulturhaiser zu Lëtzebuerg

Och Lëtzebuerger Kulturhaiser bidden Ausstellungsvisitte vun doheem aus un. Am MNHN, dem Naturmusée, kann ee sech nieft deene permanenten Expoen, déi aktuell Ausstellung "Geckeg Vullen" ukucken. Hei kritt een d'Biologie vun de Vigel, hir Evolutioun, hir Intelligenz a vill aner interessant Theme méi no bruecht. Um Site www.sketchfab.com/mnhnl kann een Exponaten aus de paleontologesche Sammlunge vum Naturmusée méi genau ënner d'Lupp huelen.

Wie sech fir d'Geschicht an dat kulturellt Ierwe vun der Stad Lëtzebuerg interesséiert, dee kann och e virtuellen Tour duerch de Lëtzebuerg City Musée maachen. Verdeelt iwwer déi fënnef Etage vum Musée, kann ee sech d'Ausstellungen "The Luxembourg Story", "Ons Schueberfouer" a "Schwaarz Konscht" ukucken.

Vill gutt Optiounen also fir mol erauszekommen aus den eegene véier Wänn, wann och just per Mausklick.