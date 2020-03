Haut ass e groussen Dag fir d'Gabriele Susanne Kerner, besser bekannt ënnert dem Numm Nena. Haut feiert si hire 60. Gebuertsdag.

D'Nena ass déi wuel erfollegräichste Musekerin an der däitscher Museksgeschicht. Mat weltwäit méi wéi 25 Millioune verkaaften Albumen ass d'Sängerin bis haut nach ëmmer méi oder wéineger erfollegräich an der Musekswelt ënnerwee.

Bei d'Musek koum Nena wéi se am Joer 1977 an enger Disko an hirer Heemechtsstad Hagen de Gittarist Rainer Kitzmann kennegeléiert huet. Dësen huet hir eng Plaz als Sängerin a senger Band "The Stripes" offréiert. Ee Joer méi spéit, koume schonn éischt Live-Optrëtter. Vill ass awer net méi no komm. No Optrëtter op der Tëlee an der Sendung Disco war Schluss an d'Band huet sech opgeléist.

Mam Rolf Bendel, deen Nena bei "The Stripes" kennegeléiert huet, ass si op West Berlin geplënnert. Hei huet si d'Band "Nena" gegrënnt.

Am Joer 1982 koum déi éischte Single "Nur Geträumt" eraus. D'Verkafszuele sinn explodéiert.

Direkt hannendrun am Joer 1983 koumt déi wuel bekanntste Single eraus: 99 Luftballons. D'Schrëftstellerin Christine F, dat een duerch d'Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" kennen, huet dës Single mat op eng Amerika Rees geholl. Hei ass se dem US-amerikaneschen DJ Rodney Bingenheier opgefall, dee se iwwer de Radiosender K-Roq zu L.A gespillt huet. 99 Luftballons gouf zu deem Zäitpunkt och an den USA e groussen Hit an huet sech e puer Millioune Mol verkaf.

Den 3. Album mam Numm "Feuer und Flamme" war méi en experimentellen Album. Et huet een déi éischte Kéier d'Stilrichtung "New Wave" héieren. Opfälleg ware Synthesizer-Kläng an Hannergrondgesang. Den Album huet d'Kritiker net begeeschtert. Keng Single huet et iergendwéi an d'Charts gepackt. Dernieft huet Tournée sech net verkaf.

Nodeem een de Produzent Reinhold Heil erausgeheit huet, huet een den Album "Eisbrecher an Eegeregie" produzéiert. Ma dëse Schratt huet dem Nena definitiv d'Genéck gebrach.D'Band huet sech opgeléist .

Réischt an de 2000er Joren ass et erëm besser gelaf. Eng Kéier well een al Hitten nei erausbruecht huet a well d'Nena mat Lidder wéi "Liebe ist" a "Willst du mit mir gehen" erëm eng Nummer 1 an den däitsche Charts hat.

D'Nena wousst elo wéi et leeft. Optrëtter am Jury vun The Voice Of Germany oder eng Tour am Kader vu 40 Joer Nena am Joer 2018 hunn Musekerin erëm zeréck op de Radar bruecht