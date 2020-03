D‘Kulturministesch huet den Deputéierten d’Hëllefsinstrumenter, déi fir de Secteur decidéiert goufen, en Donneschdeg via Audio-Konferenz presentéiert.

Et dierf keen am Kultursecteur vergiess ginn – dat gouf an der zoustänneger Chamberkommissioun ënnerstrach. D'Presidentin vun der Kulturkommissioun Djuna Bernard betount, datt séier agéiert gi wier, dat eng Partie Froen allerdéngs nach op stinn.

Kulturkommissioun / Claudia Kollwelter

Et wier proaktiv geschafft ginn, betount d'Djuna Bernard. Fir déi ënnerschiddlech Statute sinn zanter leschter Woch och ënnerschiddlech Hëllefsmesüren virgesinn. D'Intermittents du spectacle, déi hir Deeg erop gesat kruten. 20 Deeg de Mount méi, dat heescht pro Krisemount kann ee bis zu 20 Deeg méi u Gelder ufroen. Den Artist profitéiert vun enger méi héijer Sozialhëllef, déi bis zum onqualifizéierte Mindestloun reecht. A fir déi Kulturschaffend, déi als Salarié ugestallt sinn, déi kënnen natierlech vum Chômage partiel profitéieren, sou d'Sam Tanson.

Wat d'PMEen am Kultursecteur ugeet, déi falen ënnert de Mëttelstandsministère. Dat entspriechend Gesetz gëtt nächst Woch an der Chamber gestëmmt. Et géif transparent geschafft ginn, betount d'Presidentin vun der Kulturkommissioun. Déi Concernéiert hätten och en Uspriechpartner am Kulturministère an op hirem Internetsite géifen och ganz vill Froe beäntwert ginn, déi sech am Secteur stellen. An awer stellt sech och d'Fro, wéi et viru geet nom Etat de Crise. D'Ministesch hätt do erkläert, datt de Ministère dat vu Fall zu Fall misst kucken.

Dat ee ganz flexibel ass mat den Hëllefen a sech och bewosst ass iwwert déi speziell Situatioun, déi jo lo hei all eenzele concernéiert an datt da muss gekuckt ginn, wéi déi Zäit dono iwwerbréckt ka ginn an och deene weider Hëllefe kënne ginn, déi iwwert déi 3 Méint eraus ginn, sot d'Sam Tanson.

De Ministère hätt awer festgestallt, datt ganz séier nei Manéierengeschaaft goufen, wéi ee Kultur an dësen Zäite verbreede kann. D'Initiateure vun dëse Projete kréien och elo schonn Aiden, huet d'Djuna Bernard nach betount.