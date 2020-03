D´Françoise Tonteling spillt um Piano.

D´Pianistin Françoise Tonteling wäert eis den Owend mat hire ganz perséinleche Liblingslidder verwinnen. Ma awer och hir eege Stécker wäert si spillen. D´Musek ass dat wat d´Leit op der ganzer Welt mateneen verbënnt an et ass virun allem eng universal Sprooch di an dësen Zäiten gutt deet.

Den Owend um 20:00 Auer spillt d´Françoise Tonteling mat ganz vill Freed aus hirer Stuff.

Eng Initiativ vum Serge Tonnar, mam Kënschtlerkollektiv MASKéNADA a mat der Ënnerstëtzung vum Kulturministère. De ganze Programm op der Facebooksäit "Live aus der Stuff".