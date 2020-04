Et ass nach net gewosst, wéi sech déi nächst Wochen an Däitschland an Europa entwéckele wäerten.

An awer ginn d'Organisateure vu Rock am Ring a Rock im Park dovun aus, dass béid Festivaller net wäerten ofgesot ginn. Wéi si op hirer Websäit matdeelen, géingen d'Virbereedungen op Héichtoure lafen: "Nach derzeitigem Stand findet Rock am Ring 2020 wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren."

An 2 Méint soll et esou wäit sinn. Fir déi 35. Editioun vum Museksfestival sollen ënnert anerem Korn, System of a Down, Green Day an The Offspring optrieden. Ob si an 2 Méint tatsächlech op der Bün stoe wäerten, ass awer nach net esou sécher. D'Gesondheet vun de Visiteuren an de Kënschtler géing hinne besonnesch um Häerze leien, dofir géing een d'Corona-Situatioun am A behalen.

Nach net annuléiert

Rock Werchter

Southside Festival / Hurricane

Tomorrowland

Hellfest

Summerjam

Rocco del Schlacko

Parookaville

Mayday

Lollapalooza

Wacken

Ofgesot/verréckelt