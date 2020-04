Um Freideg ass et d'Nouvelle, datt den amerikanesche Sänger Bill Withers am Alter vun 81 gestuerwen ass.

An engem Statement vu senger Famill heescht et, de Bill Whithers wär u Komplikatiounen um Häerz verstuerwen. Seng bekannteste Lidder sinn Lean On me an Ain't No Sunshine.