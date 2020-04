Ënnert anerem fräischaffend Artisten, Associatiounen oder Filmpersonal hu fir den Ament mat enger schwiereger Situatioun ze kämpfen.

D'Kulturministeren aus verschiddenen EU-Länner ware sech dann och eens, dass ee Mëttel an Ënnerstëtzunge fanne misst, fir de Kulturberäich z'ënnerstëtzen an een esou d'Iwwerliewe vum Secteur garantéiere kéint.

Der Lëtzebuerger Kulturministesch Sam Tanson no bräicht ee "solidaresch, pragmatesch, séier a flexibel Äntwerten, déi d'Besoinen um Terrain decken, dat am Kader vun engem koherente Routeplang." Weider huet d'Ministesch d'Wichtegkeet vun der Kultur fir d'Demokratie ënnerstrach, a wéi d'Kultur eng lieweg Demokratie garantéiert.

Eng Rei Pisten huet ee sech scho ginn, dat och am Hibléck op de formelle Conseil am Mee. Heizou gehéieren ënnert anerem Adaptatiounen an d'Aféiere vu Flexibilitéiten am Kader vum Programm "Europe créative".

Wichteg Sujete wäerten hei och d'Lutte géint "Fake News" an d'Wichtegkeet vun onofhängegem Qualitéitsjournalismus sinn.

Echange de vues sur la situation du secteur culturel au niveau des ministres de l'🇪🇺. Des réponses solidaires, pragmatiques, rapides et flexibles sont nécessaires, afin de garantir la place que représente la culture pour nos démocraties. @EU2020HR @RPUE_LU pic.twitter.com/q6NJsAhqab — Sam Tanson (@SamTanson) April 8, 2020

Schreiwes

Participation de Sam Tanson à une réunion informelle des ministres de la Culture de l'UE dans le contexte du Covid-19 (08.04.2020)

Communiqué par: ministère de la Culture

A l'invitation de la présidence croate du Conseil de l'Union européenne, les ministres de la Culture de l'UE se sont échangés sur les impacts et les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur le secteur culturel et créatif, ainsi que sur les mesures déjà adoptées et encore envisageables au niveau européen et des Etats membres.

Tous les ministres ont été unanimes dans leur constat pour dire que le secteur entier, y compris celui de l'audiovisuel et des médias, a été parmi les premiers et les plus durement affectés par les conséquences de la crise. Esquissant les mesures déjà prises au niveau des Etats membres, ils ont également souligné que les artistes indépendants, les associations culturelles, les intermittents, les professionnels de la filière cinématographique etc. se retrouvent dans des situations très difficiles, qui risquent de se prolonger dans l'après-crise, et ils ont été d'accord pour dire qu'il faut trouver les moyens et les soutiens adéquats afin de garantir leur survie et la survie de la diversité culturelle en Europe. Comme l'a souligné Sam Tanson, « il faut des réponses solidaires, pragmatiques, rapides et flexibles, qui répondent aux besoins au plus près du terrain, et cela en vertu d'une feuille de route cohérente ». La ministre a rappelé en outre l'importance essentielle de la culture pour la démocratie et pour une démocratie vivante, ce qui demande également une réflexion sur la culture dans les stratégies de sortie de crise.

En vue de leur Conseil formel au mois de mai, les ministres ont évoqué un certain nombre de pistes concernant, entre autres, l'adaptation et l'introduction de flexibilités dans le programme Europe créative. La lutte contre la désinformation et la nécessité d'un journalisme indépendant et de qualité est un autre aspect qui a été identifié comme fondamental et fera partie de ces discussions.