Vun elo un ginn online 4 verschidde Versioune vu Péckvillecher ugebueden, dorënner och d'Corina.

Am Kader vun der Eemaischen 2020 zu Nouspelt, ginn et vun elo un Péckvillchen online mat Masken ze bestellen. Corina heescht dëse spezielle Modell vum Joer 2020 vun der Ligue HMC a gëtt fir e gudden Zweck verkaaft. 5€, also en Drëttel vum Präis, sinn un d'Fondatioun Covid-19.

© Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries © Jeannot Ries

Duerch déi besonnesch Ëmstänn huet jo misste fir déi éischte Kéier an der Geschicht d'Nouspelter Eemaischen ofgesot ginn.

Ganz ouni Péckvillche geet et awer net, dofir bitt d’"Nouspelter Emaischen ASBL" seng 4 Péckvillercher vum Joer 2020 zum Verkaf un.

Vun elo un, kann een sech d'Péckvillecher am Onlie-Shop vun der "Emaischen 2020" bestellen.