19 Kandidature waren an der Selektioun, d'Tina Gillen gouf ënnert anerem wéinst senger "artistescher an intellektueller Pertinenz" zeréckbehalen.

Weider gouf och déi visuell Stäerkt a seng sensibel Approche zum Raum, mat deem et schafft, ënnerstrach.

Mam Numm "Faraway So Close" muss een sech dem Tina Gillen säi Projet als e liewegen Tableau virstellen. Thematik ass d'Relatioun tëscht dem Banneliewen an der Aussewelt vum Mënsch a spillt an enger cinematographesch inspiréierter Zeenerie.

© Ministère de la Culture / MUDAM

D'Tina Gillen, dat 1972 op d'Welt komm ass, huet niewent dem Mudam, ënnert anerem e grousse Muséeën, wéi dem Bozar zu Bréissel oder dem Musée M zu Louvain, ausgestallt.

Déi Lëtzebuerger Kënschtlerin lieft a schafft zu Bréissel an enseignéiert op der Royal Academy of Fine Arts zu Antwerpen.

De Mudam gouf dann och vum Kulturministère auserwielt, de Projet vun der Kënschtlerin op der 59. Biennale zu Venedeg fir zäitgenësseg Konscht ze droen.

De Lëtzebuerger Pavillon ass an de "Sale d'Armi", fréiere Munitiouns-Depoten aus dem 15. Joerhonnert., am Häerz vum Arsenale, dat op 240 Meter-Carré.

Zejoert huet de Marco Godinho eist Land zu Venedeg mat der Installatioun "Written by Water" vertratt - eng 120.000 Visiteure waren deemools am Lëtzebuerger Pavillon defiléiert.

Hei de Communiqué vum Kulturministère

Tina Gillen représentera le Luxembourg à la 59e Biennale de Venise (14.04.2020)

Communiqué par: ministère de la Culture / Mudam Luxembourg – Musée d'art moderne Grand-Duc Jean Le ministère de la Culture et le Mudam Luxembourg – Musée d'art moderne Grand-Duc Jean annoncent que Tina Gillen représentera le Grand-Duché de Luxembourg à la Biennale de Venise – 59e exposition internationale d'art contemporain, qui se déroulera de mai à novembre 2021.

À l'issue du processus de sélection, qui a suscité 19 candidatures, le jury a retenu le projet de Tina Gillen pour sa pertinence artistique et intellectuelle, pour sa force visuelle, et pour son approche sensible de l'espace.

Titré Faraway So Close, le projet de Tina Gillen est pensé comme un «tableau vivant» déployé à l'échelle du Pavillon luxembourgeois. Il offre une réflexion sur les relations entre l'espace intérieur et le monde extérieur et prendra corps au sein d'un dispositif scénographique spécifique inspiré des décors cinématographiques. S'inscrivant dans la continuité des thématiques qui parcourent l'œuvre de l'artiste, comme l'architecture, le paysage ou la relation entre abstraction et figuration, il donnera lieu à la réalisation de nouvelles peintures et d'œuvres in situ, en dialogue avec l'espace historique des Sale d'Armi, au sein de l'Arsenale, et le contexte de la Biennale.

Suzanne Cotter a commenté le choix du jury, dont elle a assuré la présidence: «Le jury a été séduit par la force de conviction du projet de Tina Gillen et de sa pratique picturale, qui prend en compte l'histoire de la peinture tout en la confrontant à d'autres médiums, comme la photographie et le cinéma, et par la capacité de l'artiste à sortir du cadre traditionnel de la toile. Le Jury a également apprécié la manière dont le projet entre en résonance avec des problématiques qui traversent les sociétés contemporaines et la situation mondiale actuelle: notre relation à la nature et au paysage, aux images qui nous entourent et aux autres formes de vie.»

Tina Gillen (née en 1972 à Luxembourg) a présenté des expositions personnelles au Bozar à Bruxelles (2015), au Mudam Luxembourg (2012), au musée M à Louvain (2010), ainsi qu'à la Galerie Nosbaum Reding à Luxembourg, qui la représente depuis 2001. Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives, dans des institutions telles que la Royal Academy of Fine Arts à Anvers (2019), le Mudam Luxembourg (2018, 2010, 2009), le Künstlerhaus Bethanien à Berlin (2012), le MuZEE à Ostende (2010), le Wiels à Bruxelles (2009), le M HKA à Anvers (2007), Platform Garanti à Istanbul (2004). Diplômée de la Hochschule für angewandte Kunst à Vienne et du HISK à Anvers, elle a effectué des résidences à la Rijksakademie à Amsterdam et au ISCP à New York. Elle enseigne à la Royal Academy of Fine Arts à Anvers et vit et travaille à Bruxelles.

Le jury était composé de Suzanne Cotter, directrice du Mudam, présidente; Kevin Muhlen, directeur du Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain; Anke Reitz, curatrice des Steichen Collections – CNA à Clervaux; Dirk Snauwaert, directeur du Wiels à Bruxelles; Lorenzo Benedetti, curateur au Kunstmuseum St.Gallen; Michelle Cotton, cheffe du Département Programmation artistique et Contenu au Mudam; et Christophe Gallois, curateur, responsable des expositions au Mudam.

Le Mudam Luxembourg a été désigné porteur de projet pour la représentation officielle du Grand-Duché de Luxembourg à la 59e Biennale de Venise par le ministère de la Culture.