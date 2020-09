Och d'Emmys waren dëst Joer wéinst der Pandemie virtuell. Et ass de wichtegsten amerikaneschen Televisiounspräis.

Grouss Gewënner waren d'Serie "Successioun", iwwert déi futtis Famill vun engem Mediemogul (7 Präisser), d'Toleranz-Comedy "Schitt's Creek" (9 Präisser) an d'Comic-Verfimung "Watchmen" mat 11 Präisser. Ënnert anerem gouf d'Schauspillerin Regina King fir hir Roll an der Miniserie "Watchmen" ausgezeechent, an där Theme wéi Rassismus, Policegewalt a Masken am Mëttelpunkt stinn.

© American Broadcasting Companies, Inc. / ABC/AFP/-

Eng gutt Nouvelle gouf et och fir den Eddie Murphy. Virun 21 Joer gouf hien eng éischte Kéier nominéiert, e Sonndeg huet hie säin éischten Emmy konnte mat Heem huelen. Duerchgesat huet hie sech an der Kategorie "beschte Gaaschtoptrëtt an enger Komedie-Serie" géint d'Schauspiller Adam Driver ("Saturday Night Live"), Dev Patel ("Modern Love"), Brad Pitt ("Saturday Night Live"), Luke Kirby ("The Marvelous Mrs. Maisel") a Fred Willard (1933-2020, "Modern Family").

Check out Eddie Murphy's #Emmy acceptance speech for Outstanding Guest Actor In A Comedy Series for @nbcsnl. Congrats again, Eddie! pic.twitter.com/o2Tuptr8HV — Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2020

D'Emmye goufen dëst Joer staark vun der Corona-Pandemie gepräägt. Am Sall zu Los Angeles souze keng Gäscht, d'Gewënner an déi Nominéiert goufe per Live-Iwwerdroung zougeschalt. Verschiddene Staren haten e schicke Rack oder Kostüm un, anerer lässeg Fräizäitkleedung. Ma och den US-President Donald Trump stoung am Fokus vun der Editioun 2020 a gouf vill kritiséiert.