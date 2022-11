An engem Bréif u seng Mataarbechter, deen RTL virläit, schreift den Direkter vum CNA, datt hien net méi fir en 2. Mandat un der Spëtzt zur Verfügung steet.

De Paul Lesch hätt d'Kulturministesch Sam Tanson en Dënschdeg de Moien iwwert seng Decisioun informéiert. Eng Decisioun, déi hie sech net einfach gemaach hätt. De Centre National de l’Audiovisuel stoung an de leschte Méint notamment wéinst interne Konflikter a schlechtem Aarbechtsklima an der Kritik. Dobäi kënnt nach eng Affär vu Verontreiung vu Suen duerch eng fréier Sekretärin.

De Paul Lesch schreift vun "Intrigen, onberechtegte Virwërf, falsche Rumeuren an Hallefwouerechten", déi hir Spueren hannerlooss hätten. Et wier keen am CNA "sou geschleeft gi wéi hien". Virun allem, well hie sech ni ëffentlech verdeedege konnt, well en net hätt wëllen, nach weider Ueleg op d'Feier schëdden.

De Paul Lesch steet eegenen Aussoen no zur Verfügung fir den Interim ze maachen, soulaang kee Successeur fonnt gouf. Säi Mandat leeft nach bis den 1. Februar. De Paul Lesch stoung zanter Februar 2016 un der Spëtzt vum CNA.

Eis Informatioun huet de Kulturministère an engem Communiqué confirméiert.

D'Schreiwes vum Kulturministère

Paul Lesch, directeur du Centre national de l'audiovisuel, ne briguera pas de second mandat (17.11.2022)

Communiqué par : ministère de la Culture

La ministre de la Culture, Sam Tanson, prend connaissance de la décision de Paul Lesch, actuel directeur du Centre national de l'audiovisuel (CNA), de ne pas briguer de second mandat dans sa fonction dirigeante. La ministre tient d'ores et déjà à remercier Paul Lesch pour son engagement et le travail accompli durant ses années passées à la tête du CNA.

Sur la demande de la ministre de la Culture, Paul Lesch s'est déclaré prêt à assumer l'intérim après l'échéance de son premier mandat dès février 2023, et ce jusqu'à ce que son/sa successeur/e soit désigné/e.

Paul Lesch restera actif dans le domaine culturel en assumant la fonction de commissaire aux collections Steichen. Il sera en charge de la recherche autour de l'œuvre d'Edward Steichen ainsi que de la mise en relation des collections Steichen dispersées à travers le pays. L'œuvre d'Edward Steichen fait partie intégrante du patrimoine culturel luxembourgeois, l'année 2023 marque la commémoration du 50e anniversaire de la mort du célèbre photographe et un certain nombre de manifestations d'envergure internationale sont prévues à cette occasion.