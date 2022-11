Den italienesche Realisateur Luca Guadagnino ass bekannt fir seng ganz eklektesch Filmographie.

Vum ganz beréierende Libesfilm "CALL ME BY YOUR NAME" bis hin zum Remake vum Horrorklassiker "SUSPIRIA" geet hien awer ëmmer op de Fong vun der mënschlecher Natur. Dëst ass a sengem neie Film “BONES AND ALL” net aneschters.

Zenter klengem un ass d’Maren net wei déi aner. Duerch onerklärlech Pulsioune bedéngt kann hat zu enger bluddeger a liewensgeféierlecher Gefor fir seng Matmënsche ginn. Dofir lieft hat ofgeschott vun der Welt ënnert der Ophutt vu sengem elengerzéiende Papp. No sengem 18. Gebuertsdag léisst säi Papp Maren am Stach, sou datt déi jonk Fra ganz op sech eleng gestalt ass. Op der Sich no senger Mamm mécht si sech op d’Rees uechter d’Häerz vum Ronald Reagen sengem Amerika bis an de Minnesota. Op senger Rees verléift hat sech an de jonke Lee, dee genee esou ass wei d’Maren. Zesumme versiche si an der Marge vun der Gesellschaft hier Plaz ze fannen a mat hirem Schicksal eens ze ginn.

BONES AND ALL scheit sech net, grafesch a bluddeg Zeenen ze weisen. Inspiréiert vum homonyme Buch vum Camille DeAngelis aus dem Joer 2015 ass BONES AND ALL awer och eng romantesch an düster Fabel iwwert d’Léift, d’Alienatioun an d’Sucht.

De Realisateur Luca Guadagnino ass en extrem visuelle Cineast deen och an dëser Horrorromanz ikonesch Biller kreéiert. Biller déi eng emotional Resonanz hunn an déi een esou einfach net wäert vergiessen. Mat ganz vill Gefill a Sensibilitéit baut hien eng erdréckend Spannung op an erzielt zu gläich eng tragesch Libesgeschicht. D’Taylor Russell an den Timothée Chalamet si wei besiess an den Haaptrollen a ginn hire Personnagen eng emouvant a komplex Dimensioun . BONES AND ALL ass deemno en eenzegaartege, wuel extrem bluddegen a radikalen, ma ëmsou méi grandiose Film.