D'Oscar-Academy huet en Dënschdeg d'Lëscht publizéiert vun deene Filmer, déi a Fro kommen, fir an déi enk Auswiel ze komme vum beschten internationale Film

D'Oscar-Academy zu Los Angeles huet en Dënschdeg d'Lëscht publizéiert vun deene Filmer, déi a Fro kommen, fir an déi enk Auswiel ze komme vum beschten internationale Film.

Fir de Grand Duché ass et de Film "Icarus", en Animatiounsfilm vum Lëtzebuerger Carlo Vogele, deen dëst Joer erauskoum. Fir Däitschland as et beispillsweis den Netflix-Krichsfilm "Im Westen nichts Neues". An der Lëscht ass och Éisträich vertruede mam Film "Corsage" - eng Lëtzebuerger Co-Produktioun mat SAMSA a mam Vicky Krieps an der Haaptroll als Keeserin Sissi.

D'Akademie wielt aus alle Filmer der 15 eraus, déi dann den 12. Mäerz d'nächst Joer an der Course si fir en Oscar.