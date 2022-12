Och wann een Ufank vum Joer wéinst der Pandemie e schwierege Start hat, hätt Esch sech 2022 zu engem kulturellen Zenter an der Groussregioun entwéckelt.

D'Nuit de la Culture huet wuel an deene 5 Deeg déi meeschte Leit ugezunn, dat mat enger Unzuel vu bal 60.000 Visiteuren. 350 Organisatioune mat ronn 3.000 Leit hunn hei matgehollef den Event ze realiséieren.

De Festival "Les Francofolies" huet dann am Ganze 15.000 Leit ugezunn, dat fir Concerten an der Kulturfabrik, am Escher Theater, am Park Gaalgebierg am Bâtiment 4 an an der Arche.

E weidere groussen Event war d'Luxembourg Pride. Hei waren 3.500 Visiteuren um "Equality March", 6.000 Visiteuren um Street Party-Dag 1 fir de Concert vum Boy George. Fir den 2. Dag waren nach eemol 2.000 Leit. Dobäi kommen nach eemol 1.000 Visiteuren op anere Projeten am Kader vun der Luxembourg Pride.

Nach eng Zuel erausgepickt: D'Konschthal huet zënter senger Ouverture am Oktober 2021 iwwer 12.500 Visiteure gezielt, 137 Schoulklasse waren op Besuch.

Ariston théâtre/jeune public (depuis l’ouverture en juin 2022)

6.000 étudiants (lycéens et élèves de l‘enseignement fondamental)

Bridderhaus (depuis l‘ouverture en juin 2022)

52 artistes résidents au Bridderhaus entre le 18 juin et 14 décembre 2022

1.911 visiteurs

62 évènements (expositions, performances, workshops, visites guidées etc.)

25 concerts et performances

Konschthal: (depuis l’ouverture en octobre 2021)

12.533 visiteurs (dont 4. 313 visiteurs dans le cadre d’activités pédagogiques)

137 classes scolaires

Chiffres par exposition :

Gregor Schneider 02.10.2021 – 09.01.2022 :

2.195 visiteurs (dont 1.905 visiteurs libres (individuels) et 290 visiteurs dans le cadre d’un programme)

Activités pédagogiques:

37 activités au total (visites, workshops, conférences, performances, etc)

18 classes scolaires et para-scolaires (183 élèves)

Filip Markiewicz : 26.02.2022 – 22.05.2022:

2.252 visiteurs (dont 1.390 visiteurs libres (individuels) et 862 visiteurs dans le cadre d’un programme pédagogique)

62 activités au total (visites, workshops, conférences, performances, etc)

34 classes scolaires et para-scolaires (595 élèves)

Jeppe Hein & Metalworks : 18.06.2022 -04.09.2022:

4.964 visiteurs (dont 3.566 visiteurs libres (individuels) et 1.398 visiteurs dans le cadre d’un programme pédagogique)

119 activités au total (visites, workshops, conférences, performances, etc)

29 classes scolaires et para-scolaires (310 élèves / programme pendant les vacances d’été)

Deimantas Narkevicius & Clegg & Guttmann & Pasha Rafiy : 24.09.2022 – 15.01.2023 :

Statistique jusqu’au 14 décembre 2022 !

3.122 visiteurs (dont 1.359 visiteurs libres (individuels) et 1.763 visiteurs dans le cadre d’un programme pédagogique)

140 activités au total (Visites, workshops, Conférences, Performances, etc)

46 classes scolaires et para-scolaires (978 élèves)

Bâtiment 4:

100 projets depuis février 2022 (ateliers divers)

Parcours de sculptures:

21 visites guidées (de juillet à novembre 2022: 500 personnes)

10.000 visiteurs libres (minimum)

Luxembourg Pride:

3500 visiteurs sur « Equality March »

6000 visiteurs pour le concert Boy George (Street Party, Day1)

2000 visiteurs (Street Party, Day2)

Plus de 1000 sur l’ensemble des différents autres projets de la Luxembourg Pride

Nuits de la Culture:

fréquentation: près de 60.000 personnes sur l’ensemble des 5 Nuit(s) de la Culture (+ les activités annexes de type expositions, fresque).

les projets permanents comme une fresque historique, des guides sur l’histoire de la ville, un conte, des marionnettes géantes.

des projets transfrontaliers en lien avec la Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette (CCPHVA) et le Groupement Européen de Coopération Territoriale Alzette Belval (GECT).

350 structures participantes (asbl, compagnies, sociétés, indépendants, ...) soit environ 3.000 personnes ayant participées à la conception et à la production des 5 Nuit(s) de la Culture.

2 ans de co-créations avec les différents participants pour 78 réunions de conceptions collectives dans les différents quartiers. On peut y ajouter toutes équipes confondues (technique, communication, administration, production, artistique) 1.000 réunions individuelles pour accompagner les porteurs de projets dans l’ensemble des axes de la production de projet.

Les Francofolies: