Ënnert dem Motto "Endlech riwwer!" hat Richtung22 op e méi speziellen Owend an de Bâtiment 4 op Esch invitéiert - nämlech op d'Funeral Party vun Esch 2022.

Richtung 22 ass e jonke Kënschtlerkollektiv, deen ënnert anerem, satiresch Filmer an Theaterstécker produzéiert, fir op eng kreativ Manéier ze kritiséieren.

Funeral Party Esch 2022 / Reportage Dany Rasqué

E Kollektiv, dee polariséiere wëll, fir Problemer visibel ze maachen. Net fir d'éischte Kéier hu seng Memberen däitlech gemaach, datt et där an deene leschte Méint, wéi Esch europäesch Kulturhaaptstad war, nawell genuch gouf. Dat huet Richtung 22 op déi gewinnte satiresch Manéier gemaach. Et wier eng Erliichterung, datt et endlech eriwwer wier, seet eng Fra, déi sech Fancy Grey nennt a vum Ausgesinn direkt un d'Nancy Braun, d'Generaldirektesch vun Esch 2022 erënnert. Trotz aller Erliichterung, datt et eriwwer ass, wier et och e flott Joer gewiescht.

"Ëmmerhi sinn Dausenden, oder wéi den Här Mischo géif soen, Zéngdausende vu Leit op eis Eventer komm an dat vun iwwerall hier. Vum Lampertsbierg, vum Belair vu Gaasperecher alleguer hu se matgemaach."

Eng Rei Froe géifen awer bleiwen, zum Beispill déi hei:

"Wéi dacks huet den Escher Kulturservice missten déi dräi Leit virun der Gromperekichelchersbud zielen, bis e behaapte konnt et wiere 60.000 Leit op der Nuit de la culture gewiescht. Mä mir kënnen dat och elo net vergläiche mat deenen 2,6 Milliounen, déi déi litauesch Stad Kaunas besicht hunn. Déi war och 2022 Kulturhaaptstad. Dat wier komplett onfair, well déi hate just d'Hallschent vum Budget an hu komplett op lokal Projete gesat. Dat hätt all Mënsch kéinte maachen."

Wat vun Esch 2022 an Erënnerung bleift, ass eng Fro, déi fir Richtung 22 opbleift. Elo géifen emol Luuchte sou lues ausgemaach ginn, d'Stroosseschëlder ofmontéiert an d'Rate géifen d'Schëff verloossen.

"Den Escher Kulturschäffen zitt sech an e Palais zeréck, mat Subventiounen, Koks a jonken Ugestallten. An d'Konschthal. D'Kreativitéit zu Esch huet endlech näischt méi mat Konscht ze dinn, mä mam Ëmgang mat Budgetsrapporten an den Escher Buergermeeschter iwwer gescheitert Sportsprojeten amplaz iwwer gescheitert Kulturprojete gestallt."

Richtung 22 huet als Zil mat senger kreativer Kritik Diskussiounen ze lancéieren. A wéi wäit dat mat der Funeral Party gelongen ass, bleift ofzewaarden, mä ameséiert huet sech de Public op alle Fall.