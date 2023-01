Zu Beverly Hills goufen an der Nuecht op e Mëttwoch d'Golden Globes verginn, de wichtegsten amerikanesche Film- a Fernseepräis no den Oscaren.

Zwee vun de wichtegste Präisser, fir beschten Drama a beschte Regie, goungen un e Realisateur Steven Spielberg fir säi Film "The Fabelmans". hien huet sech domat géint dem James Camerons säin "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "Tár" an "Top Gun: Maverick" duerchgesat.

Um Radio: Den Tom Dockal aus eiser Kulturredaktioun mat e puer Detailer.

Dräi Golden Globes goungen un déi tragesch Komedie "The Banshees of Inisherin" iwwer eng geplatzte Männerfrëndschaft an Irland an den 20er Joren. De Film huet an der Kategorie "Komedie/Musical" gewonnen, de Colin Farrell de Präis fir de beschte Komedie-Haaptacteur an den Martin McDonagh - Realistaeur an Auteur - krut de Präis am Film fir dat beschten Dréibuch.

D'Michelle Yeoh krut de Präis als beschten Haaptactrice in der Science-Fiction-Komedie "Everything Everywhere All at Once".

Als beschten Actrice an der Kategorie Drama gouf d'Cate Blanchett ausgezeechent, fir hir Roll am Film "Tár". si huet sech ënner anerem géint d'Ana de Armas ("Blond") a Michelle Williams ("The Fabelmans") duerchgesat.

Beschten Drama-Acteur gouf den Austin Butler fir seng Verkierperung vum Elvis.

Den Eddie Murphy gouf iwwerdeems fir säi Liewenswierk ausgezeechent.

Zougeschalt war och den ukrainesche President Selenskyj, dee Merci gesot huet fir d'Ënnerstëtzung fir säi Land am Krich géint Russland.

