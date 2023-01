Den David Crosby huet déi amerikanesch Musekszeen zanter de 60er Joren nohalteg gepräägt.

Als Matbegrënner vun "The Byrds" a "Crosby, Stills and Nash" huet hien et am Laf vu senger Karriär direkt zweemol an d'Rock and Roll Hall of Fame gepackt.

Mat "Crosby, Stills and Nash" stoung den David Crosby fir d'lescht am Dezember 2015 op der Bün. An där Formatioun huet hien zanter 1968 zesumme mam Stephen Stills, dem Graham Nash an dacks och mam Neil Young zesumme gespillt.

Dem Crosby seng Fra huet dem Site "Variety" den Doud vum 81 Joer alen Sänger, Gittarist a Songwriter confirméiert. Hie wier am Krees vu senger Famill verscheet. "Säin Ierwen wäert duerch seng legendär Musek weiderliewen", huet et an engem Statement geheescht.