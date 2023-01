D'Produktiounsfirma huet matgedeelt, datt ee sech iwwert d'Nominatioun freet, och wann den aktuelle Kannerpornographieskandal alles géif iwwerstralen.

De Film ass den Ament wéinst de Reproche vu Pedophilie géint den Haaptacteur Florian Teichtmeister an der Diskussioun. En Donneschdeg gouf bekannt, datt d'Corsage vun der Marie Kreutzer mat der Lëtzebuerger Actrice Vicky Krieps als Kaiserin Sisi bei de brittesche Filmawards Bafta als beschten net-engleschsproochege Film nominéiert ass.

An der selwechter Kategorie ass Corsage och an der Shortlist fir d'Oscaren. Déi definitiv Nominatioune ginn an den USA déi aner Woch annoncéiert. D'Produktiounsfirma freet sech eegenen Aussoen no iwwert d'Bafta-Nominatioun.

Tatsaach wier, datt am Film och ee Schauspiller matwierkt, dee mat senger privater Sucht no Duerstellungen vu Kannermëssbrauch zum Leed vu ville Kanner bäigedroen hätt. Dat Thema géif den Ament alles iwwerstralen, och fir si selwer. Dat wier méi wichteg wéi all Filmpräis, heescht et vun der Film AG an engem Statement.