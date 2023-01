De gesetzleche Kader vum Filmfong gëtt jo nogebessert. E Méindeg war dat Ganzt nees Thema an der Budgetskontrollkommissioun vun der Chamber.

De Premier a Medieminister Xavier Bettel an d’Kulturministesch Sam Tanson hunn an der Kommissioun awer nach keen Text presentéiert. Et wéilt ee virdrun nach mat de Professionellen aus dem Secteur schwätzen. Eng Pist kéint sinn, fir de Verwaltungsrot vun 3 op 5 Leit ze vergréisseren. D’Gestioun vun den Alldags-Geschäfter wär awer weider d’Responsabilitéit vum Direkter.

D’Deputéiert hu sech net ganz zefridde gewisen mat den Explikatioune vun der Regierung. De Xavier Bettel huet hinne weider schrëftlech Erklärunge versprach.