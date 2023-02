Ënnert anerem gouf d'Neiverfilmung vum Erich Maria Remarque sengem Roman als beschte Film priméiert a fir déi bescht Regie.

Den däitschen Anti-Krichs-Film "All Quiet on the Western Front" ("Im Westen nichts Neues") huet beim brittesche Filmpräis BAFTA ofgeraumt, an direkt a 7 Kategorië gewonnen.

E BAFTA als bescht Actrice krut dann d’Cate Blanchett fir hir Roll am Film Tar. An den Austin Butler gouf ausgezeechent fir seng Verkierperung vum Elvis Presley.

D’Präisser vun der brittescher Film-Akademie gëllen als gudden Indicateur op d’Oscaren. Déi ginn den 13. Mäerz zu L.A. verginn.