Am Pavillon de la réalité virtuelle an der Abtei Neimënster kënnen d’Visiteuren, wuertwiertlech, an d’Filmwelt vu muer andauchen.

De Pavillon réalité virtuell, dee sech am Kader vum Lux Film Festival an der Abtei Neimënster néiergelooss huet, bitt de Visiteuren d’Geleeënheet, sech en Abléck an d'zukünfteg Filmgenre ze verschafen. Genren, déi de klassesche Kino awer net sollen ersetzen. Vill méi geet et dorëms, d’Industrie ze erweideren a Lëtzebuerg weiderhin als globalen Acteur am Secteur ze positionéieren. D’Asazméiglechkeeten vun der VR, ewéi och den Interessi ronderëm dës Technologie, schéngen onbegrenzt. Bleift nëmmen nach d’Fro, wei laang dat Reellt mam Virtuellen nach mathalen kann. De Pavilllon réalité virtuelle ass vum 01. bis den 19. Mäerz an der Abtei Neimënster. Links Link: Optakt vum Luxembourg City Film Festival