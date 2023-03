E Samschdeg huet de Film Rebel vun de Realisateuren Adil El Arbi an Bilall Fallah zu Bréissel am Théâtre National an der Kategorie bescht Musek gewonnen.

Rebel ass eng Koproduktioun tëscht der Belsch, Frankräich a Lëtzebuerg. Déi tragesch Geschicht ëm zwee Bridder beschäftegt sech mam Daech-Terrorismus an dem Krich a Syrien.

Am ganze sechs Nominatiounen hat Lëtzebuerg bei dëser Editioun vum Magritte, dorënner nieft "Rebel" och d'Filmer "Where is Anne Frank" a "L'Ennemie".

Schreiwes

Le film REBEL couronné aux Magritte du cinéma belge

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelle La 12e cérémonie des Magritte du cinéma belge a récompensé ce samedi soir au Théâtre National Wallonie-Bruxelles le long-métrage REBEL des réalisateurs coproduit au Luxembourg par la société Calach Films (Jésus Gonzalez) du Magritte de la meilleure musique originale.

Le film est une coproduction entre la Belgique, la France et le Luxembourg dans lequel on retrouve les deux comédiens luxembourgeois Tommy Schlesser et Nassim Rachi. L'équipe technique est représentée par Uli Simon (cheffe costumes), Véronique Dubray (cheffe maquilleuse), Lucia Valverde (scripte), Jean-François Roqueplo et Pascal Charlier (chefs machinistes), Theo Theodorides (1er assistant caméra B), Nicolas Leroy et Angelo Dos Santos (monteurs-son), Loïc Collignon (mixeur).

Le film, qui a fait un beau parcours à l'international, a notamment été présenté en avant-première au Festival de Cannes en 2022. La sortie du film au Luxembourg s'est tenue à l'automne 2022.

Pour cette édition 2023 des récompenses du cinéma belge, le Luxembourg était représenté par six nominations avec Rebel (Calach Films - quatre nominations), Where is Anne Frank (Samsa Film - une nomination) et L'Ennemi (BAC Cinéma - une nomination).