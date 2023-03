De Selektiounscomité vum nationale Filmfong war nees beieneen, an huet decidéiert dass 16 Projeten finanziell wäerten ënnerstëtzt ginn.

Dat fir e Gesamt-Montant vun ëmmerhin iwwer 7 Milliounen Euro.

Am ganze sinn et 4 Filmer, 3 Animatiounsfilmer, 2 Documentairen, eng Doku-Fiktioun, 3 Serien, ee Kuerzfilm an 2 sougenannte Projeten an der virtueller Realitéit, déi deels subventionéiert ginn.

423.000€ sin et fir eng Hëllef beim Schreiwe vum Dréibuch, oder dem Développement bei 9 Projeten.

7 weiderer kréien dann eng Produktiounshëllef, déi sech op am ganze knapp 6,8 Milliounen beleeft.

PDF: Decisioun vum Comité de sélection - Dës Projete ginn ënnerstëtzt