Eent plus eent ass gläich dräi. Eng diskutabel Ausso, déi awer op d’Ausstellung vun der belscher Kënschtlerin Katrien De Blauwer zoutrefft.

Thematesch passt der Katrien de Blauwer hiert Wierk beschtens an d’Programmatioun vum Europäesche Mount vun der Fotografie. "Rethink Identity" ass de Sujet vun dëser Editioun. Sou geet d’Kënschtlerin op hir Bezéiung mat hirer Boma an, déi si Ufanks ewéi e Bouf erzunn huet. Och fir d'Villa Vauban ass dës Ausstellung d'Geleeënheet, néi Facette vum Musée, deen eigentlech vir seng klassesch Konscht bekannt ass, ervirzehiewen.

"When I was a Boy" ass bis Juli an der Villa Vauban ze gesinn. De "European Month of Photograohy Luembourg" zitt sech bis ugangs Juli. De ganze Programm fënnt een op emoplux.lu.