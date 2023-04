Em déi honnert Interesséierter hate sech de leschte Freideg zesummefonnt, fir d'Grënnung vun der ASBL "Cultura Brasileira em Luxemburgo" ze feieren.

D'Diversitéit vun der brasilianescher Kultur weisen an iwwerdeems déi verschidde Communautéiten hei zu Lëtzebuerg zesummebréngen. Dat ass de But vun der ASBL "Cultura Brasileira em Luxemburgo". Enn leschter Woch hat d‘ASBL zu Esch op hiren éischten Event agelueden.

Em déi honnert Interesséierter haten sech de leschte Freideg am Kinepolis zesummefonnt, fir d‘ Grënnung vun der ASBL "Cultura Brasileira em Luxemburgo" ze feieren a sech zesummen dee brasilianesche Film "Mars One" unzekucken - e realistesch dramatesche Portrait vun enger brasilianescher Famill aus dem ënneschte Mëttelstand. Dëse Kinosowend war deen éischte vu ville Eventer, déi et an Zukunft wäert ze entdecke ginn.

Am Kader vun hirem transmediale Projet "A Colônia Luxemburguesa" hat déi Lëtzebuergesch-Brasilianesch Historikerin Dominique Santana 2022 kulturell Evenementer hei zu Lëtzebuerg an a Brasilien organiséiert. Iwwerdeems hat si d'Maria Capu an de Carlo Krieger kennegeléiert, déi zwee aner Membere vun der ASBL. Och fir si ass dëst en Häerzensprojet. De Carlo Krieger hat 2018 déi grouss Éier an déi grouss Freed fir déi éischt Lëtzebuerger Ambassade a Südamerika a Brasilien opzemaachen.

Mat deene verschiddensten Eventer an Aktivitéiten, wëll d‘ASBL "Cultura Brasileira em Luxemburgo" also dat Bescht vun der brasilianescher Kultur op Lëtzebuerg bréngen an domadder ee méiglechst breede Public begeeschteren.

Am Abrëll 2024 ass iwwregens de Rendez-vous fir déi 8. Editioun vum Festival du film brésilien au Luxembourg.