Vum 11. bis de 17 Juni ass zu Annecy nees den Internationalen Animatiouns-Film Festival. Direkt 3 Lëtzebuerger Co-Produktioune goufen 2023 selektionéiert.

Wéi de FilmFong en Donneschdeg den Owend wësse gedoen huet, sinn "Kensuke’s Kingdom" vu Melusine Productions an "La Sirène" vu BAC Cinéma op der offizieller Competitiounslëscht. "Nina et le secret du herisson" vun Doghouse Films ass an der Kategorie "hors compétition".

De Festival vun Annecy gëllt als ee vun de renomméiertsten Animatioun-Film-Festivaler op der Welt an de FilmFong ass och fir déi mëttlerweil schonn 22. Kéier mat engem Promotiounsstand vertrueden.