Dëse wichtegste Präis fir zäitgenëssesch Konscht an der Groussregioun, gëtt all zwee Joer vun der Stad Lëtzebuerg, Metz, Saarbrécken an Tréier verginn.

Jee véier Kënschtler gi vun all Stad nominéiert an an enger Ausstellung virgestallt, déi dës Kéier zu Tréier ass. D'Lisa Kohl ass do mat Foto- a Filmaarbechte vertrueden a gouf vum Jury fir hir staark Ausdrocksweis mat relevante Froen iwwert Problemer vun eiser Zäit gelueft. De Robert-Schuman-Präis ass mat 10.000 Euro dotéiert.