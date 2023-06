De Georges Fautsch war Deel vun der AFO, der Atlantic Film Organisation, e Grupp ronderëm Dikrecher Proffen.

Hien zielt zu de Pionéier aus dem Lëtzebuerger Film.

De Georges Fautsch huet zesumme mat de Beruffskolleege Maisy Hausemer a Paul Scheuer tëscht de 60 an de 90er Joren divers Documentairen, Zeechentrickfillmer an och Spillfilmer realiséiert. Bekannt Wierker sinn zum Beispill "Congé fir e Mord", "Mumm Sweet Mumm" oder "Dammentour". De Georges Fautsch huet och am Dikrecher Lycée déi audiovisuell Optioun opgebaut.