De leschte Portrait vum Wiener Jugendstil-Kënschtler Gustav Klimt kënnt en Dënschdeg den Owend zu London ënnert den Hummer.

D'Wierk "Damm mat Fächer" kéint dem Auktiounshaus Sotheby's no fir eng Rekordzomm vu 75,7 Milliounen Euro (65 Millioune Pond) de Besëtzer wiesselen. Bis ewell ass dem Alberto Giacometti seng Skulptur "Walking Man I" awer nach dat Wierk an Europa, dat den héchste Präis bei enger Konschtauktioun abruecht huet. Sotheby's hat et am Joer 2010 fir 65 Millioune Pond versteet.

D'Wierk "Damm mat Fächer" war am Klimt sengem Atelier op der Staffelei fonnt ginn, nodeems hien am Februar 1918 onerwaart am Alter vu 55 gestuerwen ass. Um fräie Marché sinn dem Klimt eng Wierker extrem rar. 2006 war säi Portrait "Adele Bloch-Bauer II" bei Christie's zu New York fir 87,9 Milliounen Dollar (81,5 Milliounen Euro) versteet ginn, ier et 2017 an enger privater Vente fir ganzer 150 Milliounen Dollar de Besëtzer gewiesselt huet.