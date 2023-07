De fréiere Bassist vun der US-Rockband wier am Alter vu 77 Joer zu Los Angeles gestuerwen, wéi d'Eagles en Donneschdeg op hirem Internetsite matdeelen.

"De Randy war e wesentleche Bestanddeel vun den Eagles a kruzial fir de fréie Succès vun der Band", heescht et an der Erklärung. Wéi an der Ballad "Take It to the Limit" ze héiere wier, war dem Bassist, deen och an der Band gesongen huet, säi "Stëmmëmfang erstaunlech" gewiescht.

De Randy Meisner ass 1946 zu Nebraska gebuer a wier un de Komplikatioune vun enger chronesch obstruktiver Longenerkrankung (COPD).

De Bassist hat d'Band, déi fir Hits wéi "One of These Nights" oder "Hotel California", an de spéide 70er Jore verlooss.

