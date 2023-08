Nom grousse Succès vu leschtem Joer ass et dëse Weekend zu Rued-Sir un der 2. Editioun vum Betzfield Open Air.

Och dëst Joer verbënnt de bësse méi ongewéinlechen Open Air Picknick a Concert mateneen. Trotz der Offer vun engem Catering op der Plaz dierf een hei säin eegene Picknick matbréngen, soulaang dësen net a Glas oder Metall verpaakt ass.

E Freideg, den 1. September, steet d'"The Michael Jackson Tribute Show" dann um Programm. Hei kann ee sech op déi gréisst Hits vum US-Popstar freeën, awer och op déi vun den Jackson 5.

De Samschdeg steet da ganz ënnert dem Motto "Stefanie Heinzmann meets Luxrock". Déi zwou Lëtzebuerger Bands "Superdrive" an "De la Mancha" maachen hei den Optakt, éier déi däitsch Sängerin mat hirer Tournée "Celebrating Love and Live" optrëtt.

De Site, op deem den Open Air organiséiert gëtt, ass eemoleg a bitt sech reegelrecht fir e Picknick-Concert un. Den "natierlechen Amphitheater" mat enger Bün "virun enger Bëschkuliss" gëtt engem d'Gefill "matten an der Natur" ze sinn. Vum Hiwwel aus huet een eng gutt Vue op d'Bün a ka sech do mat enger Picknick-Decken oder och Campingstill hisetzen an d'Concerte genéissen. Natierlech ass och virun der Bün Plaz, wou een danzen a mat rocke kann.

Tickete kritt een op ticketregional.lu, wou een e Combi-Ticket kafe kann, oder awer och nach an der Oweskeess déi 2 Deeg.



RTL.lu gëtt Iech d'Geleeënheet, fir bal gratis e Freideg oder e Samschdeg mat derbäi ze sinn.

Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Betzfield" an Ärem Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € de Message) a gewannt Är Ticketen. D'Gewënner ginn en Donneschdeg am Laf vum Dag gezunn.



Vill Gléck!