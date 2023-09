Am Alter vun 68 Joer ass de Museker, deem den Duerchbroch an den 1980er Jore mat der Rockband Dire Straits gelongen ass, e Mëttwoch gestuerwen.

Bekannt gouf d'Band duerch Lidder wéi "Sultans of Swing" oder "Walk of Life". D'Bandkolleegen hunn den Doud vum Jack Sonni offiziell confirméiert. Op Instagram schreiwe se: "Eisen Jack, dee mir gären hunn, huet e grousst Lach an eisen Häerzer an an eise Séilen hannerlooss. Mir wäerten dech vermëssen, du bass fir ëmmer bei eis."

Bis ewell ass nach net kloer, u wat de Sänger a Gittarist gestuerwen ass. Allerdéngs huet et schonn ufanks der Woch geheescht, datt den Jack Sonni net capabel wier, fir op den nächste Concerte mat dobäi ze sinn.