Wéi e Spriecher vu senger fréierer Band confirméiert huet, läit de 56 Joer ale Rockmuseker Steve Harwell wéinst Liewerversoen am Stierwen.

Deemno soll de Sänger nëmmen nach eng Woch ze liewen hunn. Entretemps ass en nees doheem, wou Frënn a Famill him eng leschte Kéier Äddi soe wëllen.

2013 gouf eng Häerzkrankheet beim Steve Harwell diagnostizéiert, 2016 ass e wärend engem Concert wéinst Häerzproblemer zesummegebrach. 2021 huet de Museker, dee jorelaang och mat Alkoholprobleemer ze kämpfen hat, seng Karriär un den Nol gehaangen.

Seng Band Smash Mouth ass 1994 gegrënnt ginn. Besonnesch mat Lidder wéi "Walking in the Sun" an "All Star" hate si immense Succès.