Samschdes den 29. Juni 2024 ass déi elo scho 6. Editioun vum Siren's Call an der Abtei Neimënster, elo goufen déi éischt international Bands matgedeelt.

Wéi den Atelier e Mëttwoch matdeelt handelt et sech dobäi ëm Bombay Bicycle Club, Alvvays a Bat for Lashes, déi dann och op de soziale Netzwierker als "Headline-Bands" annoncéiert goufen.

D'Ticketen kann ee vun e Freideg 1. Dezember u kafen, dat op sirenscall.lu, dem offizielle Site vum Festival. Kanner ënner 12 Joer komme wéi all Joers gratis op de Site vum Festival.

Weider Informatioune ginn et op Facebook an op Instagram!

Bombay Bicycle Club

Bombay Bicycle Club ass eng Indie Rock-Band aus London, déi Stiler wéi Indie Rock, Folk, elektronesch Musek, Math Rock oder World Music matenee kombinéieren. Virun allem de charakteristeschen Asaz vun de Gittare huet der Band weltwäit en Numm gemaach an hunn zënter hirer Grënnung am Joer 2005 5 Albume rausbruecht a si weltwäit op Festivallen a Concertshale gespillt. No enger Paus am Joer 2016 sinn si zënter 2019 nees aktiv a wäerten elo am Summer 2024 um Siren's Call spillen.

Alvvays

Alvvays (ausgeschwat "always") kommen aus Toronto a Kanada a ginn et zënter 2011. De Stil vun der Band kann een, esou d'Band selwer, als "jangle pop" bezeechnen, woubäi "jangle" hei souvill heescht wéi "klimperen". Hei gëtt op den typesche Gittare-Sound ugespillt an d'Inspiratioun vu Melodien aus dem Pop vun de 60er-Joren. Beaflosst ass Alvvays eegenen Aussoen no vu Bands wéi The Magnetic Fields, The Smiths, Pavement, Oasis oder souguer der Sängerin Celine Dion.

Bat for Lashes

D'Natasha Khan, esou déi brittesch Kënschtlerin mat biergerlechem Numm, huet a senger Karriär ënnert dem Numm "Bat for Lashes" scho sou munches erreecht, dorënner mëttlerweil 3 Nominatioune fir de prestigiéise brittesche Mercury Prize. D'Musek vun der Kënschtlerin gëtt als "déifgrënneg an awer danzbar" beschriwwen an erënnert u Gréisste wéi Kate Bush, Björk, Siouxsie Sioux, PJ Harvey oder Fiona Apple.