Fir den Nationalfeierdag 2024 sicht de Kulturministère nees no enger musikalescher Kompositioun. Bis den 23. Dezember kann ee seng Kandidatur rareechen.

D'Stéck, dat am Kader vun der Erëffnungszeremonie vum Lëtzebuerger philharmoneschen Orchester gespillt gëtt, soll 8 Minutten daueren.

Nieft dem CV soll d'Kandidatur eng Beschreiwung vum musikalesche Stil vun enger Säit an Extraiten aus dem Stéck (wa méiglech a Form vun Opnamen) enthalen.

Den Optrag ass mat 8.500 Euro dotéiert.

Communiqué

Appel à candidatures pour la création d'une composition musicale à l'occasion de la fête nationale 2024 (11.12.2023)

Communiqué par : ministère de la CultureÀ l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance de S.A.R. le Grand-Duc, le ministère d'État et le ministère de la Culture ont le plaisir de lancer un appel à candidatures pour la création d'une composition musicale qui sera interprétée lors de la cérémonie officielle du 23 juin 2024 à la Philharmonie Luxembourg.



L'appel s'adresse à tout/e compositeur ou compositrice luxembourgeois/e ou résident/e, membre d'une société de gestion collective.



L'œuvre d'un style festif doit être écrite pour orchestre symphonique et sera interprétée par le Luxembourg Philharmonic en ouverture de la cérémonie. Il est possible d'y ajouter un chœur mixte (SATB) en option.



Toutes les informations, conditions et détails sont à retrouver sur le site du ministère de la Culture.