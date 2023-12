E Méindeg de Moie gouf d'Vente lancéiert, e puer Stonne méi spéit war d'Liveshow vum Luxembourg Song Contest Enn Januar scho sold out.

Déi éischt Ticketen, déi vergraff waren, ware d'Plazen, wou ee bei der Bün steet. Dono waren no an no och d'Sëtzplaze fort.

Wien nach keen Ticket huet, ka sech geschwënn um Site vun der Rockhal op eng Waardelëscht aschreiwen an dann heescht et Daume gedréckt halen.

Oder...?

Dir kënnt och exklusiv mat RTL elo schonn eng Koppel Tickete gewannen, fir de 27. Januar d'Finaliste live an der Rockhal z'erliewen. Mir ginn Iech de ganzen Dag Zäit, en SMS eranzeschécken a mat Chance gitt Dir do gezunn. De Gewënner gëtt nomëttes bekannt gemaach.

Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Luxembourg Song Contest" an Ärem Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € de Message) a gewannt Är Ticketen.

Vill Gléck!

Behaalt Är Aen an Oueren och an den nächste Wochen op! Op sämtlechen RTL-Plattforme souwéi op RTL Radio Lëtzebuerg an RTL Today Radio ginn et nach Ticketen ze gewannen.