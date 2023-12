De brittesche Schauspiller Tom Wilkinson ass dout. Hien ass am Alter vu 75 Joer gestuerwen.

De Schauspiller Tom Wilkinson huet ënnert anerem a "Ganz oder gar nicht" ("The Full Monty"), "Shakespeare in Love" an "The Best Exotic Marigold Hotel" matgespillt.

Fir seng Roll als Gerald am Film "Ganz oder gar nicht" huet de Wilkinson am Joer 1997 e Bafta Award gewonnen. Am Ganze war de brittesche Schauspiller sechs Mol fir e Bafta Award an zwee Mol fir en Oscar nominéiert.

Wéi et an engem Statement heescht, ass de Schauspiller a Samschdeg doheem am Krees vu senger Famill gestuerwen.