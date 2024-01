Direkt 2 Filmer mat Lëtzebuerger Bedeelegung wäerte bei der 74. Berlinale, dem internationale Filmfestival zu Berlin, dobäi sinn.

D'Berlinale dëst Joer wäert vum 15. bis de 25. Februar 2024 sinn.

Bei "Black Tea" handelt et sech ëm e Long-métrage dee vum Abderrahmane Sissako realiséiert gouf, dat a Koproduktioun mat Red Lion (Jeanne Geiben a Vincent Quénault). Dëse Film ass dann och an der offizieller Kompetitioun.

Den 2. Film an der Course ass den Animatiounsfilm "Fox & Hare Save the Forest". Regie huet hei d'Mascha Halberstad gefouert, koproduzéiert gouf de Film zesumme mat Doghouse Films (David Mouraire, Pierre Urbain et Emmanuelle Vincent). Selektionéiert gouf de Film fir d'Kompetitioun an der Sektioun "Generation Kplus".

© Doghouse Films - Fox & Hare Save the forest

Le Luxembourg sera représenté avec 2 coproductions à la Berlinale 2024 (22.01.2024)

Communiqué par : Fonds national de soutien à la production audiovisuelleBlack Tea, long-métrage de fiction réalisé par Abderrahmane Sissako et coproduit par Red Lion (Jeanne Geiben et Vincent Quénault) est sélectionné en compétition officielle à la 74e édition du Festival international du film de Berlin qui se tiendra du 15 au 25 février prochain.

Fox & Hare Save the Forest, long-métrage d'animation réalisé par Mascha Halberstad et coproduit par Doghouse Films (David Mouraire, Pierre Urbain et Emmanuelle Vincent) est sélectionné en compétition dans la section «Generation Kplus», un programme compétitif présentant un cinéma international de pointe pour jeune public.

• Black Tea est le 5e long métrage d'Abderrahmane Sissako, 10 ans après le succès international remporté par Timbuktu (lauréat de 7 César dont celui du meilleur film et nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger). C'est une coproduction entre le Luxembourg, la France, la Mauritanie et Taiwan. Une importante équipe luxembourgeoise a œuvré sur ce film dont le tournage a eu lieu à Taiwan, en Côte d'Ivoire et au Cabo Verde. Parmi les techniciens du Luxembourg, ont notamment travaillé sur ce film Véronique Sacrez (décors), Carlo Thoss (ingénieur du son), Nicolas Leroy et Loïc Collignon des Studios Philophon (montage son et mixage), Helder Loureiro Alves Da Silva (éclairage), Jean-François Roqueplo (machinerie) Kim El Ouardi (DIT) et Alain Goniva (perchman). Les effets spéciaux ont été réalisés chez Lux Digital, et les travaux de laboratoire chez Espera Productions. Le film sera distribué dans les salles de cinéma du Luxembourg le 6 mars 2024. Les ventes internationales sont assurées par Gaumont.

• Fox & Hare Save the Forest est une coproduction Benelux réalisée e.a. dans les studios de Doghouse à Differdange qui a sollicité l'intervention d'une cinquantaine de professionnels de l'animation à différentes étapes de la fabrication (modeling, texture, layout 3D, animation 3D) pendant presque 2 ans. La musique du film a été composée par André Dziezuk et une partie de la postproduction son a été assurée par les studios Philophon dont le mixage (Michel Schillings). La version luxembourgeoise du film est en cours de réalisation dans les studios de Jang Linster et sera visible lors du prochain Luxembourg City Film Festival en mars prochain. Les ventes internationales sont assurées par Urban Distribution International.