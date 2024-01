De Countdown leeft! Geschwë wësse mir, wie Lëtzebuerg am Mee um Eurovision Song Contest zu Malmö a Schweden vertrëtt.

Um 18 Auer ginn d'Dieren an der Rockhal op an um 20 Auer ass et dann endlech esou wäit. Dann ass se lancéiert, d'Liveshow vun der LSC-Finall mat den aacht Finalisten. De Gewënner-Act vertrëtt de Grand-Duché am Mee um Eurovison Song Contest zu Malmö a Schweden.

D'Rockhal ass bis op déi leschte Plaz sold out. Wie keng Chance hat an een Ticket krut, kann d'Show natierlech och live suivéieren.

Magazin-Spezial - Luxembourg Song Contest

Am Virfeld vun der spektakulärer Liveshow aus der Rockhal fille mir de Bols vun de Finalisten a Spectateuren a schalte scho live an d'Rockhal. De grousse Warm-Up vum Luxembourg Song Contest gëtt live iwwerdroe vun 19 Auer un.

Wou kann ech den LSC kucken?

Vun 20 Auer un den Owend gëtt de Luxembourg Song Contest iwwerdroen. Dat op Eurovision.lu an op sämtlechen RTL-Plattformen, RTL.lu, Tëlee, Radio an RTL Play, op dräi Sproochen.

Bei de Kolleege vun RTL Infos kommentéiert de Jérôme Didelot zesumme mam Violetta Caldarelli an beim RTL Today ass et den Dammen-Duo Melissa Dalton a Sarah Tapp.

Wéi kann ech matvoten?

Op der offizieller Internetsäit vun RTL, gëtt e Samschdeg den Owend en direkte Link ugewisen, deen een op d'Säit verweist, op där ofgestëmmt gëtt. Gewielt gëtt an enger Zäitfënster vun 2 Mol 15 Minutte (minimum) wärend dem Luxembourg Song Contest. Dës zwou Zäitfënsteren, zwou Ronnen, gi vun de Moderatore wärend der Liveshow ugekënnegt.

Wie stëmmt of?

De Voting beim Luxembourg Song Contest ass genee wéi beim Eurovision Song Contest. 50 Prozent komme vun engem Jury, bestoend aus 8 Länner, an déi aner 50 Prozent vum Public.

Allgemeng Konditiounen

Matstëmme kann ee vu Lëtzebuerg aus, awer och aus dem Ausland. Eng Stëmm, respektiv e Vott, kascht 0,99 Euro. Dofir muss de Wieler am Besëtz vun enger valabeler Kreditkaart sinn. Pro registéiert Kreditkaart, dierf ee pro Ronn 20 Mol ofstëmmen, entweder 20 Mol fir ee Lidd oder 20 Mol eenzel Lidder pro Ronn.

Wie moderéiert d'Finall?

D'Désirée Nosbusch stoung 19824 eng éischte Kéier am Groussen Theater op der Bün, deemools nach vum Grand Prix Eurovision de la chanson. 40 Joer méi spéit steet d'Lëtzebuerger Actrice also nees op enger Bün, dës Kéier fir d'Finall vum Luxembourg Song Contest, der Lëtzebuerger Virentscheedung vum Eurovison Song Contest.

D'Co-Moderatore sinn d'Melody Funck, eng Lëtzebuerger Influencerin, bekannt duerch hir laang en extravagant Oweskleeder an déi zwee RTL-Presentateure Raoul Roos a Loïc Juchem.

Lauschtert d'Lidder nach emol

Klickt hei, fir op d'Spotify-Lëscht mat den aacht Lidder ze kommen. D'Song-Texter sinn och op RTL Play ze fannen, falls Dir den Owend wéilt matsangen.



LSC-Bingo schonn erausgeprint?



Egal ob eleng, mat der Famill oder ënner Frënn, wann Dir haut den Owend d'Liveshow an der Rockhal kuckt, kënnt Dir och Bingo spillen. Alles wat ee brauch, ass e Printer, e Stëft an e gutt A oder Ouer an eben eng Bingo-Kaart.

Wéi kommen ech un dës Kaarten? Hei Klicken!

Pressekonferenz mam Gewënner am Livestream vun 22.30 Auer un

No der grousser Show an der Annonce, wien de Luxembourg Song Contest gewonnen huet, ass eng Pressekonferenz mam Gewënner-Act. Deejéinegen oder déijéineg vertrieden de Grand-Duché an der Halleffinall - de 7. oder den 9. Mee - zu Malmö um Eurovision Song Contest vertrëtt. D'Finall ass den 11. Mee.

D'Pressekonferenz gëtt iwwerdroe vun 22.30 Auer op Englesch, wéinst der internationaler Presse.